Toch een beetje oranjemarkt op Koningsdag in Borculo

Video + update Koningsdag 2021: knetteren­de scooters, drukte in Deventer en hijskraan met kolossale vlag kantelt in Emmeloord

16:23 Koningsdag 2021 is in deze regio begonnen met geknetter van scooters zonder uitlaat in Hasselt en op Urk. Daarna werden overal kleedjes uitgerold en kon je vanuit de auto blikgooien in Wezep en tompouces bestellen in Zutphen. In Emmeloord viel een hijskraan met een kolossale vlag en in Deventer werd het te druk.