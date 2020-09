Toch géén alternatieve kermis in Baak en Terborg: ‘Enorm zuur’

Auto rijdt lantaarn­paal omver, ramt lelijke eend en botst frontaal op een boom, twee gewonden

27 september WESTENDORP – Een auto is zondagmiddag op de Terborgseweg in Westendorp eerst met hoge snelheid tegen een lantaarnpaal, dan tegen een ander voertuig en daarna tegen een boom gebotst. Beide inzittenden raakten gewond. De bijrijder zat zelfs bekneld en is door de brandweer uit het wrak bevrijd.