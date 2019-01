Toch groene stroom uit vuilstort De Langenberg

Het project leek niet door te gaan, omdat er te weinig belangstelling was vanuit de omgeving om mee te doen aan de op te richten cooperatie om de opwekking van groene stroom mogelijk te maken. De huidige gasmotor op de voormalige vuilstort is zes jaar geleden in gebruik genomen. De motor wordt aangedreven door het gas dat in de belt vrijkomt bij het rottingsproces. De machine drijft een generator aan, waarmee de groene stroom wordt opgewekt. Omdat de huidige gasmotor niet meer rendabel is - de hoeveelheid gas die in de belt ontstaat wordt steeds minder - moet die worden vervangen.