Toch nog bijstandsuitkering Oude IJsselstreek: plan voor arbeidscontract vastgelopen

Vanaf 1 januari zit Oude IJsselstreek niet meer bij Laborijn, de sociale dienst waarin verder Doetinchem, Aalten en Montferland samenwerken. Oude IJsselstreek wilde niet verder nadat in een rapport gehakt werd gemaakt van de handelwijze van Laborijn, met name over hoe cliënten benaderd werden.

Oude IJsselstreek wilde het volledig anders aan gaan pakken. Geen bijstandsuitkering meer, maar een arbeidsovereenkomst met de gemeente die zijn best doet om passend werk te vinden. ,,Maar uit gesprekken met het ministerie is gebleken dat er nu teveel risico’s aan dat plan kleven”, zegt verantwoordelijk wethouder Bert Kuster. Oude IJsselstreek zou er financieel flink bij in schieten als de plannen nu worden doorgezet. Kuster: ,,We hebben meer tijd nodig en zijn met een aantal gemeenten in gesprek die vergelijkbare plannen hebben. We willen samen die handschoen oppakken.”