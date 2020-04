Tóch nog een liveconcert: beiaardier speelt vanuit klokkentoren exact 75 jaar na bevrijding Doetinchem

Via een lange stenen wenteltrap en nog een tweetal houten trappen komt Smit aan boven in de klokkentoren, waar ook het carillon staat. Vanuit de speelkamer speelt Smit onder meer het Gelders volkslied, het Canadese volkslied en We'll meet again, de klassieker van Vera Lynn die vaak met de Tweede Wereldoorlog wordt geassocieerd. Hij speelt juist die liedjes, omdat het exact 75 jaar geleden is dat Doetinchem dankzij onder andere de Canadezen werd bevrijd tijdens de oorlog.

Publiek?

Voor Smit is het een groot raadsel hoe groot zijn publiek vandaag is. Wie luistert er wel en wie niet? Hebben mensen eigenlijk wel in de gaten dat er iemand daar hoog boven in de toren zich aan het uitsloven is, want, zo zegt Smit: ,,Het beklimmen van de toren met 110 treden is niet eens een sport vergeleken met een uur spelen op de carillon.’’



Het is hard werken alle klanken op de juiste manier door de binnenstad van Doetinchem te laten klinken. Dat doet Smit donderdag van 13.00 tot 14.00 uur. ,,In de stad is het behoorlijk leeg, maar rond de toren wonen in heel veel mensen. Die zijn in ieder geval, als ze dat willen, mijn publiek. Zet je ramen open’’, zegt Smit. Want: ,,Alles wordt afgezegd, maar de carillonbespelingen gaan door!’’