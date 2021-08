Toch nog een volksfeest in Rekken: ‘Het is gelukt!’

Nieuw restaurant in Zutphen maakt einde aan bewogen periode als raadslid van Gijs Peteroff

24 augustus Gijs Peteroff stopt als raadslid (VVD) in Zutphen. De eigenaar van het Genietcafé neemt een restaurant bij de Kaardebol over. Dit complex is eigendom van de gemeente en deels afhankelijk van gemeentesubsidie. Peteroff ziet geen andere optie dan zijn ontslag als raadslid in te dienen.