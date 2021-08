Toch nog twee dagen vermaak in Voor-Beltrum

VOOR-BELTRUM – De aanscherping van de coronaregels bezorgen organisaties van evenementen hoofdbrekens. Wat moeten ze doen? Het festijn afblazen of in een sobere vorm laten doorgaan? In Voor-Beltrum kozen ze voor de laatste optie.

Op het terrein bij café Halfweg aan de Grolseweg was er zondag vermaak voor jong en oud. Ook maandag staan er nog festiviteiten op de rol. Er is onder meer een optocht en vogelschieten. Maar daarna is het afgelopen.

Dinsdag is het weer rustig aan de Grolseweg. Twee feestdagen vinden ze in Voor-Beltrum ditmaal voldoende. In deze buurtschap zouden ze wel van een feestje. Maar het moet opnieuw ingetogen. Corona is spelbreker, net zoals vorig jaar.

De volksfeestvereniging Voor-Beltrum heeft er echter voor gekozen toch iets op poten te zetten.

„We kunnen dit allemaal binnen de regels doen”, zegt voorzitter Iwan Wolterink zondag net na de prijsuitreiking om vijf uur. Hij en Frederike Piepers delen bokalen uit aan teams die hebben meegedaan aan een volleybal- en voetbaltoernooi.

Iedereen moet zitten

Ook de winnaar van de fietspuzzeltocht wordt naar voren geroepen. De stemming zit er op dat tijdstip goed in. Aan de tafels in de open feesttent zitten veel jonge mensen. Ze drinken een pilsje en vermaken zich prima. Dansen en zingen is verboden. Iedereen moet zitten. Opstaan is alleen toegestaan om drinken te halen en voor toiletbezoek.

„We hebben stoelen neergezet, zodat de mensen uit elkaar zitten. Ditmaal zijn er niet van die lange zitbanken”, zegt Piepers. Maar de organisatie ziet ook dat stoelen in plaats van banken niet afdoende is om de 1,5 metermaatregel te waarborgen. Veel bezoekers zitten vlak bij elkaar.

Wolterink en Piepers kijken er met gemengde gevoelens naar, maar gaan geen politieagentje spelen. „Wij hebben er alles aan gedaan om een feest binnen de regels te organiseren. Iedereen moest zich ook aanmelden. Daarbij hebben we een maximumaantal van 630 bezoekers aangehouden. Die zijn er niet allemaal tegelijkertijd. De mensen komen hier verspreid over de hele dag”, zegt Wolterink.

Geen vriendengroepen uit andere plaatsen

Boa’s heeft hij op dat moment nog niet gezien. Die komen wellicht later. De organisatie heeft pech dat het ’s middags gaat regenen. Buiten zijn er ook stoelen en banken neergezet, maar daar gaat niemand zitten als het plenst. Een testprotocol is er niet. ,,Maar we weten wel wie hier allemaal komen. Dit is een feest voor de buurtschap. Het is niet zo dat er hier vriendengroepen uit andere plaatsen zijn”, zegt Wolterink.

De organisatie is blij dat de weersvoorspellingen vandaag beter zijn. ,,Maandag blijft het droog”, weet Piepers. Dan is de kans groter dat iedereen buiten blijft. Dat gebeurde eerder op de dag ook. Er werd gevoetbald en gevolleybald.

Voor de kinderen was er ook vermaak. Voor hen was er onder meer een stormbaan en draaimolen. ,,Ons eerste plan was een vierdaags feest. Dit was namelijk ons 75-jarig jubileum. Maar na de laatste persconferentie hebben we voor een kleiner feest gekozen. Een eendaags feest had ook gekund. Dat hebben we vorig jaar gedaan, maar dat wilden we niet opnieuw doen.”