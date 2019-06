Toch nog vier ton voor restauratie Jacobstoren

Ambitie: ruim 22.000 Achterhoek­se scholieren vanaf 2022 aan het muziekon­der­wijs

16:45 DOETINCHEM - Een muziekles op de basisschool is straks even normaal als rekenen of Nederlands. Die ambitie is donderdagochtend uitgesproken tijdens het ondertekenen van het convenant ‘Méér Muziek in de Klas', in het bijzijn van onder meer mediamagnaat Joop van den Ende.