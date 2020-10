Toch nog wat nieuws in coronatijd: danslessen

Regio Zwolle doet het in coronacri­sis net iets beter dan de rest van het land

29 oktober Regio Zwolle doet het in de coronacrisis beter dan in de rest van het land. De werkloosheid is er lager (3,6 procent, landelijk is dat 4,3 procent) en loopt ook minder hard op. En het aantal vacatures daalt wel, maar niet zo snel.