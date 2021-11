Tóch QR-code nodig om kinderen naar zwemles te brengen in Winterswijk

WINTERSWIJK - Ouders die hun kinderen naar zwemles brengen bij zwembad Jaspers in Winterswijk moeten vanaf donderdag tóch een QR-code laten zien. Eerder liet het zwembad weten dat hiervoor géén coronacheck nodig was.

Nu er antwoorden zijn vanuit de Tweede Kamer, komt het zwembad terug op het besluit. Via een pop-upmelding op de website van het bad worden bezoekers geattendeerd op de veranderde regels.

De beslissing om eerst geen coronacheck uit te voeren, nam het zwembad samen met de gemeente. Mede doordat er reacties kwamen van ouders die moeite hadden met het tonen van een QR-code. ,,Sommigen waren not amused, zeiden al dat ze voorlopig niet meer zouden komen met hun kind, of ze moesten zich elke week laten testen”, zei Annet Marwa van het zwembad over het besluit.

Knelde in de praktijk

Zodoende hoefden ouders, die alleen het zwembad binnen gingen om hun kind te helpen met omkleden, geen QR-code te laten zien. ,,We zagen in de praktijk dat het knelde, soms loop je tegen zulke situaties aan. Als het kort duurt, even omkleden, mag het zo. Die kinderen kunnen dat natuurlijk niet zelf”, was de reactie van de gemeente.

Om te zien of het mogelijk was een landelijke vrijstelling voor de coronacheck bij zwemlessen te krijgen, stelden twee SP-leden Kamervragen aan demissionair minister Hugo de Jonge. Die is in zijn beantwoording duidelijk: zo’n vrijstelling komt er niet.

Geen uitzondering

‘Ik kies ervoor om hier geen uitzondering voor te maken. Mijn inziens is op dit moment het risico op transmissie (besmettingsgevaar, red.) te groot. Het OMT adviseert om het risico op transmissie te reduceren door de coronacheck breder in te zetten en daar houd ik aan vast’, schrijft De Jonge.

De minister laat weten het te betreuren als kinderen door deze regel hun zwemles moeten missen. ‘Ik wil wel benadrukken dat ouders niet geweigerd worden maar dat ze gevraagd worden een geldige QR-code te tonen. Deze code kan middels volledige vaccinatie, genezing of testen verkregen worden’, aldus De Jonge.