Toe aan iets nieuws? Doetinchemse MediaMarkt te koop, inclusief parkeergarage voor 182 auto's

Ouders van kind op zwemles hoeven in Achterhoek niet overal QR-code te tonen: ‘We zagen in de praktijk dat het knelde’

Zwembaden en zwemscholen worstelen met de QR-code die ouders moeten laten zien als ze hun kinderen naar zwemles brengen. Elders in het land leidde het zelfs tot ruzies en ouders die hun kinderen van de les haalden. Maar in de Achterhoek tonen de gemeentes zich flexibel. ,,We zagen in de praktijk dat het knelde.”

12 november