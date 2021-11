Toe aan iets nieuws? Pand MediaMarkt Doetinchem te koop, mét parkeergarage voor 182 auto’s

Zwembadma­na­ger wordt persoon­lijk aangeval­len op coronare­gels: ‘Bel me op voor je iets op Facebook plaatst’

NEEDE – Joyce van Eyck loopt al heel wat jaartjes mee als zwembadmanager. Nooit eerder had ze last van persoonlijke aantijgingen als mensen het ergens niet mee eens waren. Nu wel. „Op Facebook met modder gooien is te makkelijk.”

