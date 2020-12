Toe aan ’n beetje contact: zing samen met Karin Bloemen en Cor Bakker kerst tegemoet!

Wilma Deen is vorig jaar met haar man vanuit de Randstad naar Lochem verhuisd. „Je hoort mij niet klagen over Lochem, want het is hier echt behoorlijk toegankelijk. Maar toch heb ik Klup leren kennen als leuk initiatief voor nóg wat meer contact. En deze sing-along is een leuk voorbeeld van iets waar ik met veel plezier aan mee zal doen!”

Meezing-evenement

Op Kluppen.nl vind je informatie over het meezing-evenement dat voor donderdag 17 december is bedacht: vanaf 20.00 uur zing je mee met Karin Bloemen en Cor pianist Bakker. Nederlandstalige hits, kerstklassiekers en andere meezingers; zolang er animo is, kunnen zelfs verzoeknummers. Tegelijk is het zo coronaveilig als wat: de sing-along is een soort aan Facebook gekoppelde Teams-sessie. Iedereen doet thuis mee van achter zijn pc, laptop, tablet of smartphone. Of je daar voor de sfeer nu mee voor de kerstboom gaat zitten of vanwege de akoestiek in de keuken...

Klup

Klup is een ontmoetingsplatform dat zich richt op 50-plussers. Niet om te daten, maar voor een beetje meer sociale contacten. Om in coronatijd in aanloop naar de feestdagen een béétje meer kerstgevoel te krijgen, kun je je er tot 31 maart gratis bij aansluiten. Of je nu interesse-genoten zoekt, of ergens qua contacten een beetje tussen wil komen: Klup biedt meer aanspraak dan je geraniums.

Wilma Deen: „Ik ben er heel enthousiast over. Ook online worden er leuke dingen bedacht. Virtuele rondleidingen op mooie plekjes in steden, bijvoorbeeld. Dit is leuk in aanloop naar kerst maar je kunt er ook gewoon andere mensen mee ontmoeten waarmee je een klik hebt. En nu je minder buiten komt, is dat extra interessant.”