Toegangsweg Dinxperlo krijgt nieuw gezicht; voorlopig ontwerp is klaar

Tonnen voor sportaccom­mo­da­ties in Gorssel komen niet zomaar door kritische raad: 'Kom eerst eens met een plan'

5 juli De nieuwe sportaccommodaties in Gorssel moeten nog gebouwd worden, maar de gemeente Lochem verwacht dat deze faciliteiten al in 2023 met een exploitatietekort van 260.000 euro zullen kampen. Daarom wil het college dat bedrag nu al reserveren. De hele gemeenteraad is het hier niet mee eens. ,,We weten nog niet eens wát we gaan bouwen. Kom eerst eens met een bouwplan en financiële onderbouwing.’’