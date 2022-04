Toekijkende Holtense zijspancrosser Vos ziet dorps- en voormalig teamgenoot Rietman ook bij derde ONK-race derde worden

Over zijn eigen kansen was hij zondag op het zonovergoten circuit Gageldijk zeer realistisch. ,,Eerlijk gezegd denk ik niet dat ik die mate van talent heb om bij de absolute wereldtop mee te doen, zoals Dion nu doet. Neem een Nederlandse topper als Julian Veldman, die reed op z’n zesde al met een zijspancombinatie weg alsof het een fiets was. Ik heb ook wel talent, maar niet in die mate. Het zou mooi zijn als ik op termijn in de punten zou kunnen rijden. Dit seizoen is het vooral wennen aan het niveau. Het gaat een stuk harder en de baan is ook flink zwaarder.”