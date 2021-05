Toekomst dorpsscholen in Winterswijk onzeker: verder onderzoek naar Woold, Kotten en Miste/Corle

Kleine kernen luiden noodklok om onderhoud aed’s in Berkelland: ‘Dat kan van levensbe­lang zijn’

9:05 NOORDIJK - Dorpskernen in Berkelland luiden de noodklok vanwege het aantal beschikbare automatisch externe defibrillatoren (aed’s). In theorie zijn er voldoende apparaten om bij een hartstilstand in actie te komen. „Maar het onderhoud is verre van ideaal.”