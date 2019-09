Toekomst muziekschool Boogie Woogie blijft onzeker

D66 raadslid Loes ten Dolle gooide donderdagavond de knuppel in het hoenderhok bij de gemeenteraad, want nog niet eerder was gesproken over hoe het verder moet Boogie Woogie. Ze vroeg een interpellatiedebat aan, een lang niet vertoond fenomeen in Winterswijk.



Over hoe het verder moet met Boogie Woogie is wethouder Wim Aalderink met de twee overgebleven bestuursleden voortdurend in gesprek, vertelde hij.



,,Ons uitgangspunt is dat we kwalitatief goed cultuur- en muziekonderwijs houden in Winterswijk. Met of zonder Boogie Woogie”, antwoordde hij op de vragen uit de raad.