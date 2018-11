Toekomst van daklozenopvang in Wehl op losse schroeven

,,We onderzoeken hoe we verder gaan”, zegt Dik van den Hoek, directeur van het Leger des Heils in Zwolle (Overijssel) waaronder ook de Domus in Wehl valt. ,,Daarvoor moeten vragen worden beantwoord. Wat is er nodig qua beschermd wonen in de Achterhoek? Wat wil de gemeente Doetinchem? Willen we de Domus verhuizen naar een plek met meer perspectief en een beter pand? We staan overal voor open. Maar mocht het tot verhuizen komen, dan moet dat wel naar een andere plek zijn in de regio Doetinchem.”