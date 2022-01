Toekomst van Ter Weempark veiliggesteld: Needenaren kunnen ook straks nog naar de eenden, geitjes en herten

NEEDE - Voor wie er in Neede eventjes op uit wil, is het A.G.J. ter Weemepark een mooie bestemming. Om het voortbestaan van het hertenkamp en de eendenvijver veilig te stellen is een stichting opgericht die de dieren verzorgt en de bouwwerken in het park onderhoudt.

Even naar de eendjes, de geiten of de herten in het Ter Weemepark. Het is een geliefd uitje met kinderen, zeker in coronatijd. „Veel dingen kunnen nu niet, even naar het park lopen kan nog wel, en mensen doen dat graag”, zegt voorzitter Dinant Rohaan van de Needse Pluimvee- en Konijnenfokvereniging (NPV). „Het Ter Weemepark wordt door de gemeenschap echt gewaardeerd.”

Het park aan de Peppelendijk is eigendom van de gemeente. Tot nu toe werd het beheerd door de NPV. Vrijwilligers verzorgen de dieren en onderhouden de bouwwerken. Om te zorgen dat het park voor Neede behouden blijft, heeft de NPV de Stichting A.G.J. ter Weemepark opgericht.

Volledig scherm De dierenweide. © archief NPV

NPV houdt op te bestaan

Want: de NPV zal binnen afzienbare tijd ophouden te bestaan. De club vergrijst, het aantal leden neemt gestaag af. „Als kleindierensportvereniging zitten we in een krimpende markt”, zegt Rohaan. „We zijn met andere verenigingen in de regio in gesprek over fusie. Die plannen zijn nog niet heel concreet, maar we weten dat we op lange termijn zelfstandig niet langer levensvatbaar zijn.”

Met de oprichting van de stichting is de NPV formeel niet meer bij het park betrokken. „Hadden we dat niet gedaan, dan zou het Ter Weemepark meegaan naar de fusievereniging”, aldus Rohaan. „Terwijl mensen van buiten Neede er niet zoveel binding mee hebben. Op die manier beschermen en behouden we het park voor de toekomst.”

Lichtroute misschien dit jaar?

Het Ter Weemepark bestaat sinds 1946. In het begin werd de eendenvijver uitgegraven, kwam er een duiventil te staan en een hok met cavia’s. In de jaren zestig werd het naastgelegen hertenkamp aangelegd. De NPV had het 75-jarig bestaan van het park in september graag gevierd met de lichtroute, zegt Rohaan. „Bij elk lustrum zetten we rondom de vijver waxinelichtjes en schijnwerpers neer, die aan het begin van de avond worden aangestoken. Dat kon vorig jaar vanwege corona niet doorgaan, maar we hopen dat we het misschien dit jaar kunnen inhalen.”

13,61 euro naar gemeente

Overigens betaalde de NPV aan de gemeente Berkelland tot nu toe jaarlijks één gulden voor het recht van opstal van de beide gebouwen in het park. Die Stichting A.G.J. ter Weemepark heeft die vergoeding voor de komende 30 jaar afgekocht voor 13,61 euro, wat omgerekend neerkomt op 30 gulden. De gemeente voegt dat bedrag toe aan het budget voor groen binnen de bebouwde kom.

Volledig scherm Het A.G.J. ter Weemepark wordt eens in de vijf jaar sfeervol verlicht. Vorig jaar, bij het 75-jarig bestaan van het park, ging dat vanwege corona niet door. © archief NPV