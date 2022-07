Toekomst veerponten in gevaar nu bodem steunpotje in zicht is: ‘Het einde voor noodlijdende veren’

,,Dit is een hele slechte zaak”, zegt Ton Paulus, die negen veerdiensten exploiteert in Nederland, waaronder de pont tussen Loo en Huissen. ,,Voor noodlijdende veren kan dit het einde betekenen.”



Het zogenoemde Verenfonds is in de jaren 90 juist opgericht door de provincie Gelderland om tekorten van de veerponten te dekken en deze varende te houden. Jaarlijks wordt hieruit 1 miljoen euro uitgekeerd aan verschillende veerbazen. Oevergemeenten als Bronckhorst en Zevenaar zorgen voor aanvullende bijdragen. Gelderland telt 48 veren, die worden geëxploiteerd door 27 ondernemers.



De verwachting was destijds dat de veerponten zichzelf op termijn zouden kunnen bedruipen, maar dat lukt nog lang niet alle exploitanten, blijkt onder meer uit het Onderzoek Toekomstbestendige Gelderse Veren 2022.