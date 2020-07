Toename ww-uitkeringen door corona in de Achterhoek afgevlakt

BORCULO - Het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek steeg in juni met 0,6 procent nog zeer licht, maar is nog altijd 40 procent hoger dan een jaar geleden. De stijging door corona lijkt daarmee afgevlakt.

Eind juni 2020 verstrekte UWV 4.125 WW-uitkeringen in de Achterhoek. Ten opzichte van de maand daarvoor was dat een zeer lichte stijging van 0,6%% (+23 uitkeringen). Landelijke vertoonde de WW in juni een zeer lichte daling van 0,2%. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek 17,4% gestegen. Dat percentage is wel lager dan de landelijke stijging over het afgelopen jaar (+23,9%).

Grafiek

In de grafiek zien we hoe de stijging van de WW in de Achterhoek afvlakt. In januari steeg de WW met 10% vanwege het seizoen. In de winter is er minder werk, bijvoorbeeld in de bouw en landbouw. Bovendien lopen eind december veel contracten af die niet allemaal worden verlengd. In februari was deze stijging voorbij.

Toen de coronacrisis in maart uitbrak, steeg het aantal WW-uitkeringen met 4%. Vooral in april steeg de WW met 15% zeer sterk. Daarna steeg het aantal WW-uitkeringen nog wel, maar veel minder sterk met 3% in mei en nu een kleine 1% in juni.

Sterke instroom

De stijging van de WW in de Achterhoek komt vooral door de sterk gestegen instroom in de WW. In april was het aantal nieuwe WW-uitkering van 905 ruim twee keer zo hoog als in april 2019. In mei en juni is de instroom van 476 en 401 minder hoog, maar nog altijd zo’n 40% hoger dan in mei en juni vorig jaar.

In de Achterhoek blijft de uitstroom uit WW naar werk nagenoeg stabiel. Wat opvalt is dat de uitstroom uit de WW in de maanden maart tot en met juni stabiel bleef. In mei werden in de Achterhoek ruim 360 uitkeringen beëindigd, in april zelfs bijna 390 en in juni precies 380.

154 vonden nieuwe baan

De oorzaak van het beëindigen loopt uiteen. De belangrijkste redenen zijn het bereiken van de maximale duur van de WW-uitkering en omdat iemand weer nieuw werk heeft. Van de 380 uitkeringen die in juni in de Achterhoek werden beëindigd, werden er 139 beëindigd vanwege het bereiken van de maximale WW-duur.

Een nog hoger aantal, namelijk 154, werd beëindigd vanwege het vinden van een baan. Dat is vergelijkbaar met mei. In de maand maart lag dat aantal zelfs op 164.