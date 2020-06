Toename ww-uitkeringen in Achterhoek vlakt af

Stijging vlakt af

In mei is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek opgelopen tot 4.102. Dat zijn er 118 meer dan in april en betekent een toename van 3%. Vorige maand was dat nog 15%. De toename in mei is in deze regio vrijwel even sterk als landelijk (3,1%). Vergeleken met mei vorig jaar is de toename in de Achterhoek nu 13,3%, dat zijn 481 uitkeringen meer. Landelijk ligt die toename met 20,1% een stuk hoger.