Toerisme neemt flinke vlucht in Lochem

In 2015 waren er nog een kleine 80 duizend overnachtingen in driesterrenhotels, een jaar later waren dat er bijna 120 duizend. Op campings werd met tent, caravan en camper in 2016 in totaal bijna 160 duizend overnacht. Een jaar eerder was dat minder dan 100.000 keer. De precieze aantallen van vorig jaar zijn niet bekend, maar op basis van de opbrengsten van de toeristenbelasting zijn de aantallen zeker niet gedaald.