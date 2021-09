Toeristen geven elk jaar 31,5 miljoen euro uit in Berkelland, hoe maken we ze het nog beter naar de zin?

BORCULO - Toeristen en dagjesmensen geven elk jaar 31,5 miljoen euro uit in Berkelland. Hoe maken we ze het hier nog beter naar hun zin? Door meer leuke attracties en fijne overnachtingsadressen, bijvoorbeeld.

De Achterhoek is mooi en divers, dat wisten toeristen en recreanten ook al voor corona. Berkelland plukt daar de vruchten van. Bezoekers geven veel geld uit, er is veel werk in de toeristische sector (6,3 procent van het totale aantal banen in de gemeente) en ook de eigen inwoners profiteren van het uitgebreide netwerk aan fiets- of wandelpaden en het mooie landschap. De vrijetijdssector draagt bovendien een belangrijk steentje bij aan voorzieningen in de dorpen en kernen, zoals attracties, restaurants en winkels.

507.000 overnachtingen

De bestedingen door toeristen en dagjesmensen in Berkelland nemen sinds een aantal jaren toe, net als de werkgelegenheid in de vrijetijdssector en het aantal overnachtingen. In 2019 bedroeg het aantal toeristische overnachtingen in Berkelland 507.000, een lichte groei ten opzichte van 2017 (500.000). De meeste toeristen verblijven op een camping, gevolgd door bungalowparken en vakantiehuisjes en groepsaccommodaties.

Nog kansen voor avontuurzoekers

Het aanbod van verblijfsaccommodaties in Berkelland is met name aantrekkelijk voor mensen die harmonie, rust en verbinding zoeken, zo heeft de gemeente laten onderzoeken. Voor avontuurzoekers liggen er volgens de resultaten van dat onderzoek nog kansen. Dat geldt ook voor mensen die op vakantie vooral uit zijn op lol en plezier. Minder groot is het aanbod eveneens voor de doelgroep die stijlvol erop uit wil, wellness en mooie hotels opzoekt. Ook voor mensen die van kunst, cultuur en wandelen houden kan het volgens de onderzoekers nog beter.

Quote Als mensen niet op de hoogte zijn van het aanbod, zullen ze ook niet komen Gemeente Berkelland

Meer leuke attracties

Hoe zorg je dat mensen van elders ook in de toekomst graag naar Berkelland komen en het liefst een paar dagen blijven? De gemeente wil de komende jaren samen met ondernemers en andere partners in de vrijetijdsbranche inzetten op meer leuke (dag)attracties en verblijfsaccommodaties. Een aantrekkelijk netwerk aan fiets-, wandel-, mountainbike- en ruiterroutes blijft eveneens een speerpunt. De VVV’s en TIP’s moeten professioneler worden en ook meer samenwerken, en ook online kan de informatie over toerisme en recreatie beter.

Neede anders dan Borculo

Neede heeft andere toeristische kwaliteiten dan Borculo en ook Ruurlo verschilt daarin van Eibergen, aldus de gemeente. Daarom wil Berkelland per kern bekijken waarom het de moeite waard is die plek te bezoeken, en hoe je toeristen en recreanten daarvan overtuigt. Dat geldt ook voor de verschillende buitengebieden en de Berkel. Al met al moet binnen de Achterhoek duidelijk zichtbaar zijn wat je in Berkelland zoal kunt doen in je vrije tijd. ‘Als mensen niet op de hoogte zijn van het aanbod, zullen ze namelijk ook niet komen’, aldus het college.