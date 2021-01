Toertocht met ‘patserbakken’ zorgt voor overlast in Doetinchem: bekeuringen en rijbewijs ingenomen

stadse fratsen Nieuwjaars­bor­rel, het zijn ook maar gedachten natuurlijk

2 januari Na in ons favoriete etablissement in de binnenstad een royale uitsmijter te hebben verorberd - want wat is een mens zonder goede bodem? - bestel ik om erin te komen koffie met cognac. Als de alcohol zakt in mijn lijf bedenk ik me dat de namiddag nog jong is. We rekenen af en lopen de straat op. Daar horen we uit een belendende kroeg het geluid van live-muziek komen.