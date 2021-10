Toeslagenaffaire kabbelt maar voort: ‘Alleen ouders een brief sturen is niet genoeg’

De Raad van Europa maakt in een nog vertrouwelijk rapport gehakt van de Nederlandse bestuurscultuur en staatssecretaris Alexandra van Huffelen en rechters krijgen forse kritiek op hun rol in de toeslagenaffaire. Er is nogal veel gedoe...

,,Ja, maar deze dingen zorgen alleen nog maar voor méér vertraging bij de afhandeling van de toeslagenaffaire. Het is überhaupt schandalig dat er nog maar 4000 van de 47.000 ouders die zich hebben gemeld, zijn geholpen. Een hoeveel tig jarenplan willen ze hiervan maken? Dit kán niet.”

En dan te bedenken dat er ook gedupeerde ouders zijn die zich nog niet hebben gemeld.

,,Nou, inderdaad. Er zijn Nederlanders naar het buitenland gevlucht omdat ze niet kunnen bewijzen dat ze niets verkeerds hebben gedaan. Op Facebook is een groep van dit soort ouders met honderd leden. Ik heb contact met iemand die in Nederland is om de boel af te handelen en haar kinderen in Curaçao heeft achtergelaten omdat ze die zoveel mogelijk ellende wil besparen.”

,,Ook zijn er ouders die niet door de zogenoemde lichte toets (een analyse van één tot anderhalf uur waarin wordt beoordeeld of iemand gedupeerd is, red.) van de Belastingdienst zijn gekomen, om wat voor reden dan ook. Maar dat wil niet meteen zeggen dat ze níet gedupeerd zijn. Die ouders zitten wel met een gigantisch groot probleem, want schuldeisers blijven gewoon langskomen. Deze mensen vallen tussen wal en schip bij een gemeente: ze kunnen niet aantonen dat ze gedupeerd zijn en worden vaak dus niet geholpen.”

Quote Als gemeente moet je ouders proactief benaderen, wil je het vertrouwen enigszins kunnen herstellen Kristel de Waal, gedupeerde ouder