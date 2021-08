Toine Snelders (83): ‘Een Mariabeeld breng je niet naar het stort’

Toine Snelders uit Westendorp zocht al geruime tijd naar een Mariabeeld. Hij kwam het tegen bij het opruimen van de kamers van een kennis. Het lag in vijf stukken verspreid tussen allerlei andere spullen. ,,Ook al was het danig beschadigd, zo’n beeld breng je niet naar het stort”, zegt de Achterhoeker.

Snelders, 83 jaar, is gelovig. Niet fanatiek, maar met Maria heeft hij altijd wel iets gehad. ,,Toen mijn partner kanker kreeg zijn we in 2007 naar bedevaartsoord Lourdes in Frankrijk gegaan. Niet voor genezing, maar om te bidden voor kracht. Als je daar het terrein op komt, zie je een heel groot Mariabeeld.” Een Mariabeeld wilde Snelders zelf altijd al graag hebben, maar nooit vond hij er eentje waarvan hij dacht ‘ja, dit is het’. Tot hij de stukken in de kelder bij zijn kennis zag. Hij mocht ze meenemen.

Elke vrije minuut

Vier maanden gebruikte Snelders elke vrije minuut om het beeld te restaureren. Hij lijmde de delen met speciale lijm aan elkaar, van gips fabriceerde hij extra plooien in het kleed van Maria. ,,Haar handen en haar gezichtje waren onbeschadigd, maar de rest van het beeld heb ik bijgewerkt met een crèmekleur. Wat veel werk is, want je moet de verf laten drogen, bijschuren en weer schilderen.”

Het resultaat staat op een sokkel in de hal van Snelders’ bed and breakfast. Maria staat op een wereldbol, met een voet op een slang. Het symbool van het kwaad gaf Snelders een lichtgroene kleur en een roze mond. ,,Dat vond ik wel passend. Het beeld is een blikvanger. Gasten van mijn B&B Tout Pour Toi geven altijd positief commentaar. Ze vinden het beeld mooi en voelen zich beschermd.”

Snelders is nooit meer in Lourdes geweest. ,,Mijn partner is dertien jaar geleden overleden. Soms ga ik nog weleens naar de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht, voor rust en een meditatief moment.”

Volledig scherm © Jan Ruland van den Brink