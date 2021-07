Toldijk viert als eerste een feestje, wel strenge toegangscontrole

Henk Ruessink en Charlotte Loman zijn deze zaterdagochtend met ruim 300 anderen van de partij bij het gezamenlijk ontbijt, het startsein voor het jaarlijkse Toldieks Feest (ook wel Oranjefeest genoemd) aan de Kruisbrinkseweg. Wie geen vaccinatiebewijs of actuele negatieve coronatest kan laten zien komt het terrein niet op. ,,We hebben ons gisteren in Zutphen laten testen. Dat hebben we er graag voor over’’, zeggen de twee. Henk Ruessink: ,,Al had ik me tien keer moeten laten testen, dan had ik het nog gedaan.’’