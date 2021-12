Tolk Agha ontsnapte met jong gezin aan Taliban en woont nu in de Achterhoek: ‘Where is this motherfucker?’

„Where is this motherfucker?”, dreigde de Taliban zijn broer. Ze waren op zoek naar Agha (29), die als tolk voor het Nederlandse leger in Uruzgan werkte. Hij wist met vrouw en vier kleine kinderen te ontkomen en woont nu in Neede. „Wie helpt ons hier?”

Een Afghaanse vlag hangt aan de muur van de verder nog bijna maagdelijk, lege woonkamer in de huurwoning in Neede. Het huis moet nog verder ingericht worden, maar Agha Sherin Abdul Rahim (29) is God dankbaar. Hij wist met zijn vrouw en vier kleine kinderen op tijd aan de hel en chaos van Kabul te ontkomen. „De Taliban haten de vlag, ze hebben hun eigen witte vlag. Deze Afghaanse vlag is symbool van onze trots van onze beschaving”, zegt hij.

School werd met raketten bestookt

Tot juni woonde het jonge gezin in Afghanistan. Nu zit Agha samen met zijn vrouw Sadiqa (26), dochters Be Be Amsa (9) en Ayno Bebe (8) en zoontjes Abozar Agha (5) en Ali Omar Agha (3,5) op de bank van een Needse rijtjeswoning. Eindelijk veilig! De ogen van de jonge kinderen hebben te veel ellende gezien. „Hun school is door de Taliban bestookt met raketten. De explosies, de rook, de paniek. Mijn dochter zag dat iemand werd neergeschoten in de bazar. Ze durfde daarna niet meer naar buiten.”

Quote We hadden een prachtig huis, maar de Taliban hebben alles kort en klein geslagen Agha Sherin Abdul Rahim

„We hebben geluk gehad”, weet Agha. De Taliban waren actief op zoek naar hem, omdat hij van 2006 tot en met 2008 als tolk voor het Nederlandse leger in Tarin Kowt (Uruzgan) werkte. Ze stonden al bij ons huis en riepen mijn broer toe: „Where is this motherfucker! Ze wilden ons vermoorden! We hadden een prachtig huis, maar de Taliban hebben alles doorzocht en kort en klein geslagen. Daarna hebben ze onze woning in brand gestoken. We waren echt op tijd weg!”