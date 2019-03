Tom uit Eibergen brengt vrienden in beweging voor Kika

‘Dit’ is zondag een gecombineerde tocht door de Eibergse natuur met de Mallumse Molen als startplaats. Met de stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) als goede bestemming voor het inschrijfveld. Nog geen maand na de geboorte van het idee is het evenement een feit. Met dank aan de hulp die hij uit alle geledingen kreeg. Van familie, vrienden en collega’s tot en met sponsors en ondersteuners zoals de Tourclub Eibergen die de route uitzette. Een route niet alleen voor de getrainde bikkels die wel een duatlon van 5 kilometer hardlopen met een rondje van 20 kilometer op de racefiets willen afleggen. „We hebben ook gedacht aan de mensen die één van beide willen doen of gewoon een stukje willen wandelen of fietsen. Zo is het ook leuk voor opa’s, oma’s en kleine kinderen.”

Smaakt naar meer

De kersverse organisator is na anderhalf uur opgelucht en zeer tevreden over het verloop van het evenement. „Alleen de wandelaars hebben een paar kilometer extra afgelegd. Kinderen bleken een paar routebordjes te hebben verplaatst...”, zegt Kleinluchtenbeld. Hij kan er wel om lachen. „Niemand heeft echt last van gehad.” Het succes smaakt in elk geval naar meer. „Het is me goed bevallen. Ik weet zeker dat we dit evenement in de toekomst nog een keer herhalen.”