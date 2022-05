Tom uit Eibergen wil zijn motor ruilen: ‘Luchtballon lijkt me wel vet’

Hoe ben je aan de motor gekomen die je nu wilt ruilen?

„Voordat ik deze motor had, had ik een motorboot. Ik heb weinig verstand van motoren en ik wilde toch weten wat ik in huis had, wat ik in de motor van de boot moest gooien. Toen kwam ik bij een motorzaak in Eibergen terecht en daar vertelde ik over mijn project. Daar had iemand wel interesse en ze hadden deze motor net binnen gekregen. Zo is de ruil tot stand gekomen.”

Waar hoop je de motor voor te ruilen?

„Dat vind ik lastig om te zeggen. Het hoeft niet per se groter te zijn, als beide partijen maar tevreden zijn. Ik moet er wel op vooruitgaan, want dat is het doel van het project. Het lijkt me wel vet om een waterscooter of luchtballon te hebben.”

Volledig scherm Tom Krooshof op de motor die hij enkele jaren geleden ruilde voor een motorboot. Hij begon ooit met een vliegenmepper. © Claudia Krooshof

Heb je al aanbiedingen gehad voor de motor?

„Ik heb al een boot aangeboden gekregen, met alles erop en eraan. Maar dan ga ik weer terug naar een boot en dat zie ik niet zo zitten. Ik ben wel een beetje streng. Er zijn ook verschillende auto’s en campers aangeboden. Sommige mensen willen de motor ook ruilen voor geld, maar dat gaat niet gebeuren. Dan wordt het namelijk verkopen in plaats van ruilen en dan vervalt het hele idee van het project.”

Wanneer beslis je eigenlijk om weer iets te gaan ruilen?

„Dat is verschillend. Sommige dingen zijn binnen een dag geruild en andere dingen heb ik wel wat langer gehouden. Ik heb bijvoorbeeld ook een kart gehad en daar heb ik wel even mee rondgereden. Je moet dan goed oppassen, want als het dan kapotgaat is er niemand meer die het nog wil hebben. Meestal meld ik gewoon dat er een nieuwe ruil gesloten is en dan krijg ik al veel reacties binnen van mensen die willen ruilen.”

Heb je nog tips voor anderen die ook aan zo’n project willen beginnen?

„Eigenlijk is er maar één ding, en dat is dat je het gewoon moet doen. Als het niet lukt, dan is dat maar zo. Op die manier heb ik het aan het begin gedaan. Ik heb ook maar gewoon een berichtje geplaatst met de vraag of iemand iets wilde ruilen voor een vliegenmepper.”