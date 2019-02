Tom van Beek overweegt terug te keren in raad Winterswijk

video Leraar keek porno tijdens les in Lochem, werd hij erin geluisd? ‘Daar zijn geen aanwijzin­gen voor’

14:44 Het Staring College in Lochem is volop bezig met het onderzoek naar de docent die gistermiddag tijdens de les porno keek op zijn computer en dit per ongeluk projecteerde via de beamer. Geruchten dat de man erin zou zijn geluisd worden in het onderzoek meegenomen, maar zijn volgens de schoolleiding vermoedelijk niet waar. ,,Daar hebben we geen aanwijzingen voor.’’