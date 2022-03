Tom van Beek winnaar van de verkiezingen in Winterswijk: ‘Vandaag kun je wat zijn, morgen kun je niets meer zijn’

WINTERSWIJK - Tom van Beek heeft duidelijke plannen voor Winterswijk. Hij wil het roer omgooien en het de komende vier jaar helemaal anders doen. Dat kan ook, want als lijsttrekker van de grootste partij is hij nu aan zet voor de vorming van een nieuw college.

,,Vandaag kun je wat zijn, morgen kun je niets meer zijn. Aan die woorden van Johan Houwers, met wie ik indertijd in de VVD-fractie zat, moet ik vaak terugdenken. En ook aan die van mijn ouders: blijf bij jezelf en doe maar gewoon”, zegt Tom van Beek.

Ziet u zichzelf als wethouder?

,,Dat weet ik nog niet. Het hoeft niet per se voor mij. Ik vind het ook mooi om de raadsfractie te leiden. Er is een commissie binnen onze partij die bekijkt wie het beste wethouder kan worden."

Wordt het een college met CDA, waarmee u het goed kon vinden in de oppositie, en met de nieuwe partij Morgen?

,,Alle mogelijkheden worden onderzocht. We hebben de afgelopen jaren veel met het CDA opgetrokken, dat klopt. Maar ik zou af willen van het geijkte coalitie versus oppositie. Het waren geen fijne jaren, de afgelopen periode, waarbij ik veel tegenwerking kreeg en waarbij mij meermalen de mond is gesnoerd. Velen vroegen zich af hoe ik het volhield. Maar ik wil er een dikke streep onder zetten. We onderzoeken nu of er een raadsbreed akkoord kan komen waar alle partijen achter staan. We hebben veel jonge aanwas in de raad, dus er is ruimte voor vernieuwing.”

U heeft zich in de campagne afgezet tegen beslissingen die de afgelopen drie jaar zijn genomen. Wat gaat u beter doen dan het vorige college?

,,De bestuurscultuur moet anders. Daar hangt alles aan vast wat er mis is gegaan. Het college moet uit die ivoren toren. Van tevoren de risico's inschatten van een bepaalde beslissing en daar op tijd de belanghebbenden bij betrekken. De participatieparagraaf echt gaan invullen. En niet de opstelling van: u kunt altijd nog naar de rechter als u het er niet mee eens bent.”

U doelt daarbij op de aanwijzing van de Misterweg als nieuw bedrijventerrein. Gaat dat nog door wat u betreft?

,,Nee, daar gaat een streep doorheen. Ik snap best dat het bedrijfsleven behoefte heeft aan een nieuw industrieterrein. En daar gaan we ook zeker naar kijken. Maar niet aan de Misterweg. En ook op de ecologische zone die er gepland is zetten we de handrem.”

Bent u bang voor lijken in de kast?

,,Ik ben wel benieuwd welke toezeggingen er al gedaan zijn op bijvoorbeeld het gebied van woningbouw, Welke stippen zijn er al op de horizon gezet, waar wij niets van afweten. Ik vind dat wij nu eerst eens moeten bepalen welke kant we in Winterswijk op willen als toeristische gemeente. En daarbij de Winterswijkse maat aanhouden. Dus niet alleen maar groot, groter, grootst.”

U bent ook geen voorstander van het cultuurkwartier, waar onder meer de bieb en de muziekschool onderdak moet krijgen.

,,Ik vind dat er een onderzoek moet komen naar ook andere opties, dan alleen naar het Weurden. Dat de cultuur goed gehuisvest moet worden, dat vinden wij ook. Maar er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. In dat gebied rond het Weurden zien wij het liefst zoveel mogelijk woningen komen. Vooral aan sociale woningbouw is grote behoefte.”

En wat wilt u met de andere hoofdpijndossiers als het Steengroevemuseum, Dennenoord en de kleiput?

,,Het Steengroevemuseum is een mooi plan, maar het mag wel wat simpeler naar een bescheiden bezoekerscentrum. Dennenoord is een moeilijk dossier, waar de fout is gemaakt door de ondernemers een voor een uit te kopen, in plaats van allemaal tegelijk. Ik vind dat we nog eens om de tafel moeten voor een oplossing. En de kleiput, daar wil ik nog wel eens laten onderzoeken wat het kost om alle gestorte grond eruit te halen. Dat kan nog wel eens de meest haalbare oplossing blijken te zijn.”

U zit vol plannen. Wat is uw stip op de horizon?

,,Dat Winterswijk voor iedereen een prettige gemeente is om te wonen en te werken. Ook in de wijken en het buitengebied. En dat we inwoners betrekken bij onze plannen. Dat is een les die we nu wel geleerd hebben van de afgelopen periode. Maar we kunnen pas over vier jaar zeggen of we het beter hebben gedaan dan het vorige college."

PASPOORT Tom van Beek

Geboren in 1964 in Lisse, als zoon van een bollenkweker. Getrouwd, vader van een dochter van 28 en een zoon van 25. Volgde de opleiding bloementeelt en bloemsierkunst en werkte drie jaar bij de gemeente Lisse in het groenonderhoud. Kwam in de jaren ‘80 in de wegenbouw terecht. Verhuisde in 1991 naar Ratum in Winterswijk waar hij tot 2018 woonde. Begon in 1997 voor zichzelf als grondwerker en stratenmaker. Kwam via het bestuur van Ratums Belang in 2006 bij de VVD terecht. Werd in 2010 fractievoorzitter van de VVD. Stapte in 2018 na onenigheid op bij de VVD, omdat men meende dat hij een week te vroeg in zijn nieuwe huis - dat nog de bestemming kantoor had - was gaan wonen. Kwam in 2019 opnieuw in de raad, toen Inge klein Gunnewiek doorschoof naar een wethouderspost. Hij begon een eigen partij onder de naam Voor Winterswijk.