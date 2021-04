Ton Hazekamp nieuw interim bestuurslid Slingeland Ziekenhuis

Pedicure Jozien Wentink: ‘Waarom worden we nog steeds gezien als contactbe­roep?’

9:45 BORCULO - Medisch pedicure Jozien Wentink snapt voor geen meter waarom haar beroepsgroep nog steeds wordt geschaard onder de contactberoepen. Waardoor ze tijdens de lockdown haar werk niet mocht uitvoeren. „Terwijl we thuishoren in het rijtje fysiotherapeuten en tandartsen. We hebben een signaleringsberoep.”