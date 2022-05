Ton Peer (74) buffelde een leven lang in de tuinbouw, zijn weiland in Doetinchem toverde hij daarna om tot weelderige tuin

Drieban­ders Bousema/Lochem probleem­loos naar finale om landstitel

De driebanders van Bousema/Lochem verzekerden zich in de eredivisie probleemloos van de finale om de landstitel. Na de 7-1 zege op Cues & Darts vorige week in eigen huis was een plek in de eindstrijd al zo goed als zeker, maar met 4-4 maandagavond in Tilburg kwam de finale nimmer in gevaar. In de finale wacht SIS uit Den Haag, dat als koploper de reguliere competitie afsloot.

