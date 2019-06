Ton van Linder (77) wil nog wel bondscoach worden van Sri Lanka

,,Of ik de 80 ga halen in het handbal? Dat is voor mij helemaal geen vraagstuk. Zolang ik fysiek en mentaal fit ben, zou ik zeggen: waarom niet?’’



Die grens van 80 jaar, daar zit Ton van Linder nog maar iets meer dan twee jaar vanaf. Maar zie hem hier eens zitten, in zijn tuin in het buitengebied tussen Baak en Hengelo. Een krachtige man, vol energie. Nog lang niet van plan het bijltje er bij neer te gooien. ,,Mijn ouders zijn beiden 94 geworden, mijn oudste broer is 91. Dus ik wou maar voor de 100 gaan, ha ha.’’