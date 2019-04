Toon Keizer keert even terug in Terborg

Hij had een eigen zaak, was een verenigingsman pur sang én de Nederlands kampioen hoogspringen van 1952. Er was vrijwel geen Terborgenaar die Toon Keizer niet kende. In 2000 overleed hij op 72-jarige leeftijd. Sinds deze week heeft Keizer weer een prominente rol in zijn woonplaats en wel in de vorm van een levensgroot doek aan de Silvoldseweg.

Het doek maakt deel uit van een reeks van 32 moderne 'standbeelden' van markante of bijzondere Terborgenaren, die begin deze week verspreid door het stadje zijn onthuld. Hiermee is de viering van 600 jaar Terborg officieel van start gegaan. Tot en met november zijn er volop activiteiten waarbij de inwoners stilstaan bij het verkrijgen van de stadsrechten in 1419.

Feestje

Volledig scherm Het doek van Toon Keizer maakt deel uit van een reeks van 32 moderne 'standbeelden' van markante of bijzondere Terborgenaren, die begin deze week verspreid door het stadje zijn onthuld. © Jan Ruland van den Brink Wie zes eeuwen Terborg bij elkaar veegt, treft uiteraard een schat aan verhalen aan. Het verhaal van Toon Keizer is het verhaal van de man die op de avond voor het Nederlands kampioenschap hoogspringen in 1952 een feestje had. De twintiger moest van zijn vader voor tien uur thuis zijn, maar dat lukte hem niet.



Bij thuiskomst was de deur van het ouderlijk huis op slot. Via het wc-raampje klom Keizer naar binnen. De volgende ochtend leende hij 10 gulden van zijn zus en vertrok hij in alle vroegte stiekem naar Eindhoven, waar hij tot grote verbazing van zijn ouders de Nederlandse titel behaalde.

André van Duin

Het tekent de kleurrijke persoonlijkheid van Keizer, die eind jaren 60 als zelfstandig ondernemer een zaak in vloerbedekking begon. Daarnaast voetbalde, tenniste en volleybalde hij, was hij voorzitter van de tennisvereniging en oprichter van kringloopwinkel SAM. Ook organiseerde hij van alles. Zo was Keizer er eens verantwoordelijk voor dat André van Duin in de oude kerk kwam optreden.