Top 2000: Normaal dondert deur in de Achterhoek, net als Bökkers en Fischer

DOETINCHEM - Deurdonderen, Oerend Hard en Alie. In de Achterhoek blijft de muziek van de band Normaal ontzettend populair. Dat blijkt uit de stemlijstjes vanuit deze regio die zijn ingeleverd bij de Top 2000. De live-versie van Deurdonderen staat in de Achterhoek zelfs op 4. In de echte lijst staat het liedje op nummer 243.

Het meest bekende nummer van de boerenrockers blijft natuurlijk Oerend Hard, maar die klassieker zou in de Achterhoekse lijst op 15 zijn beland, terwijl het landelijk op plek 330 staat. Ook Alie doet het hier uitstekend met plek 53. Dat is liefst 957 plekken hoger dan de uiteindelijke Top 2000. Niet alleen Normaal doet het goed, maar ook de dialectrockers van Bökkers blijken enorm populair. Hun Iederene Hef Een Reden staat in de Achterhoek op plek 143. Dat lijkt niet heel hoog, maar landelijk staat het liedje op plek 1303.

Zo stemt de Achterhoek voor de Top 2000 Top10 de Achterhoek Landelijk titel artiest jaar 1 1 Bohemian Rhapsody Queen 1975 2 2 Hotel California Eagles 1977 3 4 Stairway To Heaven Led Zeppelin 1971 4 243 Deurdonderen live Normaal 1982 5 10 Avond Boudewijn de Groot 1997 6 6 Child in Time Deep Purple 1970 7 3 Piano Man Billy Joel 1974 8 9 Fix You Coldplay 2005 9 7 Black Pearl Jam 1992 10 5 Wish You Were Here Pink Floyd 1975 BRON : NPO Radio 2

Het is niet alleen dialect dat de klok slaat. De harde rockers van Volbeat doen het ook uitstekend in onze regio. De songs Sad Man's Tongue (98) en Lola Montez (72) staan een stuk hoger dan de landelijke lijst. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Down Down (337) van Status Quo , Atemlos Durch Die Nacht (66)) van Helene Fischer en So Long (226) van Fischer Z.

Zo stemt de Achterhoek voor de Top 2000 Opvallend hoog de Achterhoek Landelijk titel artiest jaar 4 243 Deurdonderen (Live) Normaal 1982 15 330 Oerend Hard Normaal 1977 53 1010 Alie Normaal 1977 143 1303 Iederene Hef Een Reden Bökers 2016 66 324 Atemlos durch die Nacht Helene Fischer 2013 226 879 So Long Fischer Z 1980 337 983 Down Down Status Quo 1975 405 1145 You're The Voice John Farnham 1987 98 266 Sad Man's Tongue Volbeat 2007 72 185 Lola Montez Volbeat 2013 BRON : NPO Radio 2

De Top 2000 wordt uitgezonden op Radio 2. Dinsdag, op eerste kerstdag klinkt om 08.00 uur als eerste de nummer laatst: Teardrops van Womack & Womack. De nummer 1, Bohemian Rhapsody van Queen, is de afsluiter rond het moment van de jaarwisseling.

Hofleveranciers

Hofleveranciers in de Top 2000 zijn The Beatles met 38 nummers, Queen met 35 nummers en Coldplay met 28. De meeste Nederlandse noteringen zijn net als voorgaande jaren voor BLØF, nu met 19 nummers en dat is één meer dan vorig jaar. Het hoogst genoteerd staat hun hit Zoutelande met Geike Arnaert. De track staat deze editie op 31 en dat is 858 posities hoger dan vorig jaar.

De allerhoogste nieuwe binnenkomer in de Top 2000 is Levels van de in april overleden Avicii. De tracks staat op plek 260.

De snelste stijger is Whatever It Takes van Imagine Dragons. Die plaat klimt maar liefst 1619 plaatsen naar 360. Ook Leef van André Hazes jr. maakt een enorme sprong; 1532 plaatsen van 1684 naar 152.