Topdrukte in hondenpensions deze zomer: ‘Laatst belde iemand uit Groningen, de nood is hoog’

Topdrukte bij de dierenpensions in de Achterhoek deze zomer. Nu er geen coronabeperkingen meer zijn, stappen mensen massaal weer in het vliegtuig. Maar waar laat je de hond als niemand kan oppassen?



,,Wij zitten vol”, meldt een woordvoerder van Hester Animal Farm in Varsselder, dat plek heeft voor circa 130 trouwe viervoeters.



Hester Animal Farm in Varsselder is niet het enige adres voor huisdieren dat in de zomervakantie is volgeboekt. ‘Wegens enorme drukte hebben wij besloten voorlopig geen nieuwe klanten aan te nemen’, staat op de website van hondenhotel De Tatelaarhoeve in Didam te lezen.