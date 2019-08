Topdrukte verwacht bij Buitenfilm in tuin Villa Ruimzicht

DOETINCHEM - ,,Neem geen bankstel mee en ook geen matras, maar liever een klein tuinstoeltje", zegt John van der Linden, namens De Gruitpoort organisator van Buitenfilm in Doetinchem. Vrijdagavond draait de Queen-film Bohemian Rhapsody in de tuin voor Hotel Villa Ruimzicht. Van der Linden verwacht ruim 1.000 bezoekers.

,,Met een beetje inschikken moet dat lukken", zegt Van der Linden. ,,Filmpubliek is rustig publiek, dat scheelt. Houdt er wel rekening mee dat als u om 21.25 uur aanschuift dat Freddy Mercury dan alleen piepklein te zien is. Net als bij een concert." Bezoekers dienen zelf een stoel mee te nemen.

Prachtig weer op slotavond

Buitenfilm beleeft dit jaar de zeventiende editie. Nog nooit is het zo druk geweest als nu. Afgelopen woensdag zaten er al 400 mensen in het Amphionpark op De Veentjes om Free Solo te bekijken. Donderdagavond kwamen liefst 900 mensen af op Green Book bij eetcafé IJsselkade.

,,400 mensen in het Amphionpark is vrij normaal", zegt Van der Linden. ,,Daarna loopt het meestal op tot zo'n 750 op de slotavond bij Villa Ruimzicht. Vaak is het op de slotavond slecht weer. Maar deze week is het prachtig natuurlijk. Na het mindere weer van vorige week vinden mensen het dus leuk buiten naar de film te kijken. Daar komt bij dat we betere projectie-apparatuur hebben dan voorgaande jaren. Daardoor kunnen we de Oscar-winnaars laten zien.”

Aboretum

De film wordt vrijdagavond vertoond in het aboretum, de tuin van Villa Ruimzicht aan de zijde van de weg. De film start om 21.30 uur, als het inmiddels donker is. Daarvoor is er vanaf 17 uur een barbeque. In de tuin staat een bar.