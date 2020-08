Topscheids Nijhuis verkoopt zijn bakkerszaak in Haaksbergen: nooit meer oliebollen gooien bij Veronica Inside

Daardoor zullen er geen oliebollen meer uit de Haaksbergse bakkerszaak aan de Spoorstraat over tafel vliegen bij het voetbalprogramma Veronica Inside. De trouwe kijker zal zich het moment vast nog herinneren: Johan Derksen die in een beweging de hele schaal kampioensbollen van Nijhuis door de lucht kiepert, inclusief een kwak poedersuiker.



Nijhuis schiet er weer door in de lach. ,,Ach, gekkigheid. Ik ben geen voorstander van gooien met eten. Maar je kon er op wachten. Het kwam uiteindelijk goed, want Jan Boskamp is een groot liefhebber van oliebollen.’’