Topscheids Nijhuis verkoopt zijn bakkerszaak: nooit meer oliebollen gooien bij Veronica Inside

Politie tast in het duister over reden voor brandstich­ting huis en besmeuren auto's van stel in Silvolde

26 augustus SILVOLDE - De politie tast nog altijd in het duister over de reden voor een brandstichting bij een huis aan de Prins Bernhardstraat in Silvolde, in de nacht van 13 op 14 mei. Ook nadat hiervoor in uitzending van Opsporing Verzocht dinsdagavond aandacht is gevraagd.