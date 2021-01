Topsporthal is vaccinatielocatie in Doetinchem: senioren krijgen eerste coronaprik op 4 februari

KAART | Lasten stijgen het hardst in Berkelland

12:55 BORCULO - Het leven is in vrijwel alle gemeenten duurder geworden in 2021. Het overgrote deel van de gemeenten verwacht dit jaar meer inkomsten uit lokale heffingen, zoals de ozb en de rioolheffing. Berkelland kent de grootste stijging in de Achterhoek en Twente met 18,6 procent.