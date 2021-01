Topsporthal locatie voor vaccineren in Doetinchem: 4 februari eerste prik voor senioren

column hagelstenen Onderbuik is een aantrekke­lijk alterna­tief, maar biedt zelden iets nuttigs

10:00 Vergeleken met Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch en Enschede was de demonstratie tegen de avondklok in Doetinchem van afgelopen donderdag kinderspel. Gelukkig maar, al is de bron dezelfde. De overheid wil ons ringeloren, de media liegen ons doelbewust voor. Kom in verzet.