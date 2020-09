Topsporthal redt het na zes jaar niet meer alleen: ‘Laten ploffen is geen optie’

column Zonder corona hadden we ook met Jeroen en Wilma mee gemoeten voor hun vrijgezel­len­week­eind

11 september Beste Achterhoekers. We hadden anders nu bruiloften gehad en zonder corona hadden we ook met Jeroen en Wilma mee gemoeten voor hun vrijgezellenweekeind. Hadden we de hele zondagmiddag de verjaardag van de snotterbel van Henk en Bianca kunnen vieren. Maar het mag niet en het kan niet.