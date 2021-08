Toptalenten: Noordijkse zusjes winnen alle drie medailles op NK beachvolleybal

Wat een weekend! Zowel Jet, Roos als Pien stonden op het podium bij het Nederlands kampioenschap Beachvolleybal. „Ik ben echt supertrots”, zegt hun moeder Anja Grooters. „Ze hebben er met hun teamgenoten de hele zomer snoeihard voor gewerkt. Ja, in de ranking stonden ze al hoog, maar ja: dan moet je het ook nog maar even waar zien te maken!”

Volledig scherm Gouden medaille voor Jet Grooters uit Noordijk en Emma Boomkamp uit Borne op het Nk Beachvolleybal © Anja Grooters

We gaan voor goud

„We gaan voor goud”, zei Jet Grooters (12) in april nog. En dat is gelukt. Samen met Emma Boomkamp (12) uit Borne werd ze zaterdag bij Irene Beach in Bilthoven bij de meiden onder dertien jaar Nederlands kampioen beachvolleybal. Ook haar zus Roos (14) kon met haar teamgenote Jill de Groot (13) uit Edam een gouden plak om hangen. Ze werden zondag Nederlands kampioen bij de dames onder de 15 op het centercourt van Utrecht Kromme Rijn.

Volledig scherm Gouden plak voor Roos Grooters uit Noordijk en Jill de Groot uit Edam bij het NK Beachvolleybal © Anja Grooters

Veel meer balcontact

Ook de oudste van de drie, Pien (16), viel samen met Fleur Kuipers (15) uit Tubbergen in de medailles. Ze ontvingen een bronzen medaille in de categorie onder de 17 jaar. Wat er zo leuk is aan volleybal? „Het is een teamsport, we zijn altijd met z’n allen en dat is gezellig”, zegt Fleur. En Roos: „Zo kunnen we mooi in de zomerperiode toch wedstrijden spelen. En beachvolleybal is superleuk om te doen. Je speelt maar met z’n tweeën en je hebt daarom veel meer balcontact. Spelen op zand is zwaarder, maar je kunt wel lekker duiken. En het geeft een beetje een vakantiegevoel. Je leert ook ontzettend veel leuke mensen kennen.”

Volledig scherm Bronzen plak voor Pien Grooters uit Noordijk en Fleur Kuipers uit Tubbergen op het NK Beachvolleybal © Anja Grooters

Pien is oudste van de Noordijkse volleybalzusjes. Hoe het komt dat de gezusters alle drie op zo’n hoog niveau spelen bij Apollo 8 in Borne? Pien: „We vinden het gewoon alle drie superleuk. En het voordeel is dat we als zussen elkaars niveau omhoog kunnen trekken. Er is thuis altijd iemand om tegen te spelen.” Ze begon al vroeg met volleyballen bij Dynamo in Neede en door haar enthousiaste verhalen stapten haar zussen Roos en Jet in haar voetsporen. Met succes.