Tormijn-leerlingen komen sportief in beweging én maken tegelijk Noordijk groener/schoner

VIDEO Deze enorme Legofans wonen in Lochem en de hele wereld weet nu waarom dat zo bijzonder is

30 januari Dankzij het Facebook- en Twitteraccount van een Australiër weet de mensheid sinds afgelopen week dat Lochem het ‘Lego-drielandenpunt’ is. Vanuit het Achterhoekse plaatsje is de afstand tot de Legoland-vestigingen in Denemarken, Duitsland en Engeland exact hetzelfde: 625 kilometer. En laat in Lochem nou nét een stel wonen dat gerust mag worden omschreven als absolute ‘Legonista’s’. Waar je ook loopt in het huis van Jessica Zuidema (41) en haar vriend Marc Long (44), overal zie je Legosteentjes.