'Tot voor kort hadden we vijf sollicitanten op een vacature, nu is het andersom'

Opkopen vakantieparken wordt sprong in het diepe voor provincie Gelderland

4:33 Of het plan van de provincie Gelderland om verpauperde vakantieparken op te kopen en zelf op te knappen gaat slagen, is nog maar de vraag. Provinciale Staten is echter bereid het een kans te geven. ,,We gaat iets doen wat nooit eerder is gedaan", aldus gedeputeerde Bea Schouten (toerisme en recreatie). ,,Het wordt een spannende ontdekkingsreis."