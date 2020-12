Totaal onverwacht verloor Ester haar man en stond ze er alleen voor: ‘Sandor leeft voort in mijn zoontje Bram’

,,Ik ben nu weduwe, een alleenstaande moeder, maar zo voelt het helemaal niet. Zijn energie is nog zo aanwezig.” Ester Wijkamp vertelt hoe ze die eerste week heeft beleefd na het overlijden van haar man Sandor, een populaire jeugdtrainer die door de jongens van het A1-team op handen werd gedragen.



Ze vond hem op 31 juli ’s ochtends in bed, getroffen door een hartstilstand. ,,Ik zag gelijk dat reanimeren geen zin meer had. Het eerst wat ik zei was: ‘wat doe je nou, je kunt Bram en mij niet alleen laten?’ Ik raakte ook niet in shock, maar schoot gelijk in de moedermodus. Bram was al wakker, ik hoorde hem gezellig brabbelen in zijn bedje. Ik heb als eerste mijn ouders gebeld, die kwamen meteen om zich over hem te ontfermen. Ik wilde Sandor, die heel vredig in bed lag, niet alleen laten. Toen heb ik 112 gebeld.”