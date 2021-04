‘Tote Hose’ in Duits grensdorp Elten dat normaal vergeven is van de Nederlanders: ‘Nu hebben we 70 procent minder omzet’

Duitsers zamelen duizenden euro’s in voor gratis corona­tests voor Nederlan­ders

9 april Tientallen mensen en bedrijven uit Duitsland zamelen geld in zodat Nederlanders die in Duitsland werken zich gratis kunnen laten testen. Inmiddels is er al bijna 20.000 euro bijeengebracht, de donderdag daarvoor opgezette website holland-in-not.org is daarmee een doorslaand succes.